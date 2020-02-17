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Як відбуватиметься ЗНО з української мови та літератури: названі важливі деталі

1.1т
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26 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури. Тест містить58 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин.

ДПА у формі ЗНО повинні обов'язково складати випускники шкіл 2020 року, учні та студенти професійно-технічних і вищих закладів освіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

  • "Українська мова" (33 завдання);

  • "Українська література" (24 завдання);

  • "Власне висловлення" (одне завдання відкритої форми).

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Виконані завдання першої і третьої частин будуть зараховані як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

На тестах будуть представлені три форми завдань:

  • Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Складається з основи та чотирьох або п'яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Тест містить 48 завдань цієї форми, що будуть оцінені в 0 або 1 бал.

  • Завдання на встановлення відповідності. Складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Тест містить 9 завдань цієї форми, що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

  • Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Передбачає створення учасником ЗНО власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. Оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення.

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Слід зазначити, що роботу, що не відповідає темі власного висловлення або має обсяг до 100 слів, буде оцінено в 0 балів.

Результати ЗНО з української мови і літератури буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.

Стало відомо, як відбуватиметься ЗНО з української мови і літератури

Стало відомо, як відбуватиметься ЗНО з української мови і літератури

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названо графік проведення ЗНО-2020.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
українська мова ЗНО школа
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