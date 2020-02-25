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Як відбуватиметься ЗНО з математики: названі важливі умови

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Зовнішнє незалежне оцінювання з математики в 2020 році відбудеться 21 травня. Тест містить 35 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин.

Випускники шкіл 2020 року, учні та студенти професійно-технічних і вищих закладів освіти можуть обрати математику для проходження ДПА у формі ЗНО, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.

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Сертифікаційна робота складається із завдань п'ятьох форм:

  • Вибір однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та п’яти варіантів відповіді, з яких лише один – правильний. Оцінюється в 0 або 1 бал

  • Встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

  • Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Оцінюється в 0, 1 або 2 бали.

  • Неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю.Складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Оцінюється в 0 або 2 бали.

  • Відкрита форма з розгорнутою відповіддю. Складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання №33, 34 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали; завдання №35 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.

Учасникам тестування, які складають тільки ДПА у формі ЗНО, будуть зараховуватись завдання №1-30, 33, 34.

Результати ЗНО з математики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 12 червня 2020 року. Нагадаємо, реєстрація для участі в тестуванні триватиме до 24 березня.

Як відбуватиметься ЗНО з математики: названі важливі умови

Як відбуватиметься ЗНО з математики: названі важливі умови

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як відбуватиметься ЗНО з української мови та літератури й історії України.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
математика ЗНО школа
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинские воины ликвидировали за сутки 45 путинских наёмников. Сколько путинских наёмников ликвидируют украинские воины за 10 дней, учитывая, что горилки у них только на 3 дня.
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