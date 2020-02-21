Як відбуватиметься ЗНО з історії України: важливі деталі

ЗНО з історії України в 2019 році відбудеться 4 червня. Тест містить 60 завдань різних форм, на виконання яких відведено 150 хвилин.

Випускники шкіл 2020 року, учні та студенти професійно-технічних і вищих закладів освіти можуть обрати історію України для проходження ДПА у формі ЗНО, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.

Сертифікаційна робота складається з двох частин:

"Історія України ХХ – початку ХХІ ст." (30 завдань);

"Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст." (30 завдань).

Учасникам тестування, які складають тільки ДПА у формі ЗНО, буде зараховуватись завдання частини "Історія України ХХ – початку ХХІ ст.".

ЗНО Главком

На тестах будуть представлені чотири форми завдань:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Тест містить 46 завдань цієї форми, що будуть оцінені в 0 або 1 бал.

Завдання на встановлення відповідності ("логічні пари"). Складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Тест містить 6 завдань цієї форми, що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Завдання на встановлення правильної послідовності. Складається з основи та переліку подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Тест містить 4 завдання такої форми, кожне з яких оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей. Складається з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Тест містить 4 завдання цієї форми. Кожне завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

Результати ЗНО з історії України буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як відбуватиметься ЗНО з української мови та літератури.

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