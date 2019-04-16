Як вибрати приватну школу

У Києві зараз діє понад півсотні приватних шкіл, і щороку відкриваються нові. Жорстко конкуруючи за інтерес платоспроможних батьків, ці школи намагаються залучити суперсучасним обладнанням, кортами і басейнами, уроками верхової їзди, 4-5 іноземними мовами на вибір, можливістю постійного відеоспостереження за своїм чадом ... Однак ніщо з перерахованого само по собі не є показником хорошої школи, в якій дитина отримає гідну освіту.

А що ж тоді характеризує навчальний заклад високого рівня?

• Сильний педагогічний склад. "Школа – це тільки і цілком учитель: учитель по-перше, вчитель – по-друге, вчитель – по-третє. І тільки, по-четверте, ще що-небудь: програма, будівля тощо", – писав філософ Василь Розанов. Саме від професіоналізму вчителя в першу чергу залежить, буде дитина знати предмет чи ні. Всі до одного викладачі навчального закладу не можуть бути зірками, але хороша школа прагне до того, щоб їх було якомога більше.

• Смачна і якісна їжа. Якщо на цьому не заощаджують, можна твердо сподіватися, що і з іншими важливими речами справа йде так само.

• Академічна чесність. Учителів не змушують завищувати оцінки, фальсифікувати результати контрольних зрізів, закривати очі на списування, адже все це зводить нанівець їх працю.

• Здорова атмосфера. Школяр не страждає від булінгу або несправедливості вчителів, тому що в хорошому закладі проблеми не замовчуються, бруд з хати виносити не бояться. Учитель не боїться бути звільненим за першим свистком. Директор не жахається батьківських претензій, оскільки впевнений у своїй компетентності. Батьки, в свою чергу, не бояться, що витрачають гроші даремно. Будь-який страх – це взагалі не про хорошу школу.

• Час і увагу школяра присвячено в першу чергу навчанню, а не підготовці до конкурсів, свят, тематичних тижнів і т.п. Вчителів так само займає головним чином проведення уроків, пошук найкращих методів викладання, а не всяка різна діяльність, що супроводжує навчальний процес.

• Цифри і показники для гарного навчального закладу – не найголовніше. Школа, для якої найважливіше її рейтинг, виснажує учнів участю в нескінченних олімпіадах, натаскуванням до ЗНО, нерідко на шкоду іншим предметам, і все це має мало спільного зі справжньою освітою.

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