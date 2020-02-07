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Як вчителям отримати обіцяну надбавку: освітній омбудсмен України прояснив питання

1.3т
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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що вчителям потрібно звернутися до його офісу, якщо вони не отримали 20% доплати за проходження сертифікації в 2019 році.

Як написав педагог у Facebook, вчителі, яким затримують надбавки, можуть заповнити форму на сайті омбудсмена, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Відразу вкажіть у зверненні прізвище, ім'я та по батькові вашого начальника відділу (управління, департаменту) освіти та керівника вашої адміністративної одиниці (голова сільради, району, ОТГ, міста тощо)", – наголосив Горбачов.

Як українським вчителям отримати надбавку: омбудсмен прояснив питання

Як українським вчителям отримати надбавку: омбудсмен прояснив питання

Всеосвіта

Омбудсмен відзначив, що до кожного він особисто зателефонує та надішле офіційного листа із запитанням щодо порушення чинного законодавства та вимогою негайно виплатити 20% надбавки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше освітній омбудсмен розповідав, чому вчителі цькують дітей.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа Зарплати в Україні
Особа
Сергій Горбачов
Місце
Україна
Теги
викладач школа зарплата
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