Як вчителям отримати обіцяну надбавку: освітній омбудсмен України прояснив питання

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що вчителям потрібно звернутися до його офісу, якщо вони не отримали 20% доплати за проходження сертифікації в 2019 році.
Як написав педагог у Facebook, вчителі, яким затримують надбавки, можуть заповнити форму на сайті омбудсмена, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
"Відразу вкажіть у зверненні прізвище, ім'я та по батькові вашого начальника відділу (управління, департаменту) освіти та керівника вашої адміністративної одиниці (голова сільради, району, ОТГ, міста тощо)", – наголосив Горбачов.
Як українським вчителям отримати надбавку: омбудсмен прояснив питання
Всеосвіта
Омбудсмен відзначив, що до кожного він особисто зателефонує та надішле офіційного листа із запитанням щодо порушення чинного законодавства та вимогою негайно виплатити 20% надбавки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше освітній омбудсмен розповідав, чому вчителі цькують дітей.
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