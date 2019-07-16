Як вберегти дитячі пальці від травм: російська школярка винайшла цікавий спосіб

Учениця школи №22 в Красноярську (Російська Федерація) винайшла спосіб, як захистити малюків від затискання пальців дверима.

Шестикласниця помітила, що травмуванню запобігає спеціальна гнучка стрічка з гуми або шкірозамінник. Дівчинка разом з педагогом Сергієм Пріваліхіним створила таку конструкцію, але більш естетичну, щоб вписувалось в інтер'єр квартири, пише Lenta.ru з посиланням на НГС (щоб переглянути схему установки дверей, доскрольте до кінця сторінки).

"З боків двері з'явилися вибірки. Зазор, який утворився, потрібно заповнити декоративним м'яким матеріалом. Для цього найкраще підходить пінополіуретан. Такий ущільнювач не псує зовнішній вигляд дверей і запобіжить травму. Завдяки цьому по кімнаті також не гулятимуть протяги", – розповіла школярка про свій винахід.

За її словами, після цього двері будуть закриватися безшумно. Шестикласниця планує почати удосконалення зі своєї квартири, оскільки в неї є молодша сестра. Дівчинка вважає, що її розробка стане в нагоді педагогам і відповідальним батькам.

Схема установки для дверей Управління освіти Красноярська

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