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Як вберегти дитячі пальці від травм: російська школярка винайшла цікавий спосіб

1.7т Читати матеріал російською

Учениця школи №22 в Красноярську (Російська Федерація) винайшла спосіб, як захистити малюків від затискання пальців дверима.

Шестикласниця помітила, що травмуванню запобігає спеціальна гнучка стрічка з гуми або шкірозамінник. Дівчинка разом з педагогом Сергієм Пріваліхіним створила таку конструкцію, але більш естетичну, щоб вписувалось в інтер'єр квартири, пише Lenta.ru з посиланням на НГС (щоб переглянути схему установки дверей, доскрольте до кінця сторінки).

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"З боків двері з'явилися вибірки. Зазор, який утворився, потрібно заповнити декоративним м'яким матеріалом. Для цього найкраще підходить пінополіуретан. Такий ущільнювач не псує зовнішній вигляд дверей і запобіжить травму. Завдяки цьому по кімнаті також не гулятимуть протяги", – розповіла школярка про свій винахід.

За її словами, після цього двері будуть закриватися безшумно. Шестикласниця планує почати удосконалення зі своєї квартири, оскільки в неї є молодша сестра. Дівчинка вважає, що її розробка стане в нагоді педагогам і відповідальним батькам.

Схема установки для дверей

Схема установки для дверей

Управління освіти Красноярська

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Тема
школа
Місце
Росія Красноярськ
Теги
школа діти Новини Росії
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