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Як в Україні студенту поновитися на навчання: вся інформація

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В Україні студенту можна поновитися на навчання в закладі вищої освіти після відрахування або академвідпустки.

Відповідне питання регулюється Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

Поновлення на навчання здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул. Заяву про поновлення потрібно подавати завчасно. Інформацію про особливості процедури поновлення зазвичай можна дізнатися в деканаті.

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Заява про поновлення повинна бути розглянута протягом двох тижнів. Студенту повинні обов'язково повідомити остаточне рішення. Зарахування здійснюється після ліквідації (складання) академічної різниці. Тобто, спочатку потрібно скласти заліки та іспити з дисциплін, які студент не склав до відрахування чи академвідпустки і які потрібно скласти для продовження навчання.

Розмір академічної різниці на рік не може перевищувати 20 кредитів (приблизно 6-7 предметів по три кредити). Якщо розмір академічної різниці є більшим, то особу можуть поновити на курс нижче, ніж той, з якого її відрахували.

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Забороняється поновлення на перший курс. Ректор (директор) має право поновити студента одразу на другий курс, якщо він складе академічну заборгованість до початку навчальних занять. Важливим є те, що особи, які навчалися на бюджеті, можуть поновитися на бюджет, однак лише у разі наявності вільних місць.

Поновитися на навчання можна у будь-який заклад вищої освіти. Проте не мають право на поновлення до державних закладів вищої освіти студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти.

Слід зазначити, що студенти магістратури можуть поновлюватись лише на ту ж саму спеціальність на якій вони перервали навчання. Що стосується поновлення студентів бакалаврату на іншу спеціальність, то виші здебільшого дозволяють поновлюватись студентам тільки на ту саму або споріднену спеціальність в межах однієї галузі знань.

Як в Україні студенту поновитися на навчання: вся інформація

Як в Україні студенту поновитися на навчання: вся інформація

Вікна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Україні можна повернути гроші за навчання у виші.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
університет освіта
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