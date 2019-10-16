Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Як українці ставляться до переходу усіх шкіл на українську? З'явилися результати опитування

398 Читати матеріал російською

Майже половина опитаних українців схвалюють заяву міністра освіти Ганни Новосад про те, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову навчання.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститт соціології методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Новини
Новосад отримала ще одну посаду в Кабміні

Зокрема, повністю схвалюють заяву міністра освіти 33% респондентів, швидше схвалюють 16% опитаних.

Противниками переходу виявилося 47% українців, з яких 16% – радше не схвалюють, а 31% – категорично проти. 4% учасників опитування не змогли дати відповідь на поставлене запитання.

Зазначається, що в ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Перехід шкіл на українську мову

Перехід шкіл на українську мову

NewsMakers

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що Міністерство освіти перевірить заклади профтехосвіти.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа російська мова українська мова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы