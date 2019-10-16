Як українці ставляться до переходу усіх шкіл на українську? З'явилися результати опитування

Майже половина опитаних українців схвалюють заяву міністра освіти Ганни Новосад про те, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову навчання.
Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститт соціології методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Зокрема, повністю схвалюють заяву міністра освіти 33% респондентів, швидше схвалюють 16% опитаних.
Противниками переходу виявилося 47% українців, з яких 16% – радше не схвалюють, а 31% – категорично проти. 4% учасників опитування не змогли дати відповідь на поставлене запитання.
Зазначається, що в ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.
Перехід шкіл на українську мову
NewsMakers
Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що Міністерство освіти перевірить заклади профтехосвіти.
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