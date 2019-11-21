Як у часи СРСР: російських школярів змусили щодня виконувати гімн країни

Учнів шкіл Якутії (Росія) змусили щодня виконувати гімн Росії на заняттях з метою патріотичного виховання.

Відповідний наказ підписав глава республіки Айсен Миколаїв. Також парламенту республіки рекомендується "удосконалювати законодавство в області духовно-морального та патріотичного виховання", пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "Коммерсант".

Педагоги впевнені, що такий захід "ніяк не вплине на патріотичне виховання". Багато школярів не знають текст гімну Росії повністю. Також у школах не зрозуміли, чи необхідно живе виконання гімну на уроці, чи буде достатньо вмикати його вранці з динаміків, як за часів СРСР.

"Припускаю, що учні без радості сприймуть це нововведення в тому сенсі, що це ж примус", – розповів вчитель англійської мови однієї з освітніх установ республіки Петро Гермогенов.

Російських школярів змусили виконувати гімн країни Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заборонили чаювання в школі через приниження другокласниці.

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