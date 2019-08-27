Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Як цікаво відсвяткувати перший дзвоник: 5 ідей

406 Читати матеріал російською

З кожним роком все більше вчителів хочуть традиційну лінійку на 1 вересня перетворити в оригінальне свято і подарувати школярам яскраві враження.

Отже, щоб почати новий навчальний рік цікаво, вчителям варто не забути зробити спільне фото зі своїми учнями і ученицями, пише Всеосвіта.

"Дітям подобається фотографуватися. Напевне, вони із захопленням зустрінуть пропозицію зробити спільне фото і опублікувати його на сайті школи або в співтоваристві вашого класу в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

Новини
Стало відомо, коли в Україні пройде перший дзвоник

Наступна порада педагогам – започаткуйте відеощоденник життя класу. Під час святкової лінійки можна записати музичний відеозвіт зустрічі з класом після літніх канікул. Надалі відеощоденник можна доповнювати записами екскурсій, шкільних свят. За рік назбирається багато цікавих матеріалів, які з цікавістю дивитимуться як самі учні, так і їхні батьки.

Перший дзвоник

Перший дзвоник

СпецКор

Також кожен учень може написати записку про те, чого вони чекають, чого бояться і чого хочуть досягти в новому навчальному році. Підписувати листочки не потрібно. А вчитель проаналізує всі відповіді і складе рейтинг очікувань і найбільших страхів, пов'язаних з початком нового року.

"Зачитайте їх в класі, супроводжуючи мотивуючими коментарями. Швидше за все, очікування і страхи різних учнів і учениць будуть схожими. Це може декого з них здивувати, але допоможе кожному відчути себе частиною учнівського, класного співтовариства. А також впевнитися у тому, що подібні переживання знайомі не тільки одному підлітку, а значить, долати їх разом з однокласниками буде легше", – йдеться в повідомленні.

Новини
Стало відомо, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2019 році

Цікаво відсвяткувати Перше вересня можна і за допомогою опитування для учнів і учениць "Ким хочу бути?". Школярі повинні написати на листочку, якою професією вони б хотіли оволодіти після закінчення школи. Опитування варто проводити кожні 6 місяців, щоб порівняти відповіді, а на випускному вечорі зачитати все школярам.

На завершення, закладіть капсулу часу. Попросіть учнів і учениць записати цікаві події з життя школи або класу, свої мрії або поради собі в майбутньому. Капсулу часу можна відкрити в кінці року, на випускному вечорі або на зустрічі випускників через кілька років після закінчення школи.

Перший дзвоник

Перший дзвоник

Волинські Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано вірші для першокласників і привітання на перший дзвоник.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Теги
школа діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані