Як цікаво відсвяткувати перший дзвоник: 5 ідей

З кожним роком все більше вчителів хочуть традиційну лінійку на 1 вересня перетворити в оригінальне свято і подарувати школярам яскраві враження.

Отже, щоб почати новий навчальний рік цікаво, вчителям варто не забути зробити спільне фото зі своїми учнями і ученицями, пише Всеосвіта.

"Дітям подобається фотографуватися. Напевне, вони із захопленням зустрінуть пропозицію зробити спільне фото і опублікувати його на сайті школи або в співтоваристві вашого класу в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

Наступна порада педагогам – започаткуйте відеощоденник життя класу. Під час святкової лінійки можна записати музичний відеозвіт зустрічі з класом після літніх канікул. Надалі відеощоденник можна доповнювати записами екскурсій, шкільних свят. За рік назбирається багато цікавих матеріалів, які з цікавістю дивитимуться як самі учні, так і їхні батьки.

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Також кожен учень може написати записку про те, чого вони чекають, чого бояться і чого хочуть досягти в новому навчальному році. Підписувати листочки не потрібно. А вчитель проаналізує всі відповіді і складе рейтинг очікувань і найбільших страхів, пов'язаних з початком нового року.

"Зачитайте їх в класі, супроводжуючи мотивуючими коментарями. Швидше за все, очікування і страхи різних учнів і учениць будуть схожими. Це може декого з них здивувати, але допоможе кожному відчути себе частиною учнівського, класного співтовариства. А також впевнитися у тому, що подібні переживання знайомі не тільки одному підлітку, а значить, долати їх разом з однокласниками буде легше", – йдеться в повідомленні.

Цікаво відсвяткувати Перше вересня можна і за допомогою опитування для учнів і учениць "Ким хочу бути?". Школярі повинні написати на листочку, якою професією вони б хотіли оволодіти після закінчення школи. Опитування варто проводити кожні 6 місяців, щоб порівняти відповіді, а на випускному вечорі зачитати все школярам.

На завершення, закладіть капсулу часу. Попросіть учнів і учениць записати цікаві події з життя школи або класу, свої мрії або поради собі в майбутньому. Капсулу часу можна відкрити в кінці року, на випускному вечорі або на зустрічі випускників через кілька років після закінчення школи.

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