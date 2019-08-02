Як цікаво оформити клас у стилі НУШ: опубліковано ідеї оформлення

Куточок для творчих занять у класі Нової української школи має бути облаштований на вищому рівні. Він повинен бути зручний та мати яскравий красивий дизайн, що спонукатиме дітей до власної творчості.

Як пише "На Урок", згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки, в такому куточку зберігатиметься все необхідне для дитячої творчості: альбоми для малювання, фарби, олівці, пластилін, полімерна глина, кольоровий папір та безліч інших матеріалів (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Для початку треба подбати про зручне та ергономічне розміщення всіх цих речей. Для цього ідеально підійде шафа з відкритими полицями чи стелаж. Можна обрати і частково закриті шафи з шухлядами. Часто їх фарбують в яскраві кольори, що додає гарного настрою", – йдеться в повідомленні.

Щоб діти не плуталися, де чиї речі, варто зробити невеликі окремі бокси для кожного. Можна написати на боксах прізвища та імена учнів, або ж взагалі наліпити на них світлини.

Малюнки чи поробки учнів не варто ховати у шухляду. Можна облаштувати місця для виставки дитячих робіт або закріпити малюнки на стенді.

Клас у стилі НУШ На Урок

Ідеї оформлення На Урок

Ідеї оформлення На Урок

Ідеї оформлення На Урок

Ідеї оформлення На Урок

Ідеї оформлення На Урок

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