Як стати ефективним учнем: дослідження

Як зробити процес навчання максимально результативним? Як розвинути свій мозок? Відповіді на це та багато інших запитань дає в своїй новій книзі "Навчитися вчитися" – перекладеної вже і українською мовою – Барбара Оклі, американський популяризатор досліджень в галузі психології, когнітивістики і нейронаук, яка розповіла про свою працю виданню "Українська правда. Життя".

Щоб навчатися з найбільшою користю і не витрачати часу і сил даремно, кожна дитина і її батьки повинні враховувати особливості роботи нашого мозку.

Дослідження в сфері нейронаук показали, що є два типи мислення – сфокусоване і розсіяне.

Важливо вміти їх чергувати. Наприклад, працюючи сфокусовано, ми стикаємося з нерозв'язним завданням, з питанням, на яке не можемо знайти відповіді.

Не варто хвилюватися – в такому випадку краще всього зробити паузу, прийняти душ, пограти – словом, переключитися на інший вид діяльності. А мозок тим часом продовжить обробляти інформацію, шукати шляхи вирішення проблеми.

Автор "Навчитися вчитися" стверджує, що їй в подібній ситуації найкраще допомагає сон – в цей час мозок позбавляється токсинів, в ньому формуються і міцніють нейронні зв'язки.

Дослідження показали, що нові нейрони в нашому мозку утворюються щодня – і головним чином тоді, коли ми вчимося і формуємо у себе нові звички. Людина здатна впливати на процес народження нових нейронів.

Два найефективніших шляху для цього – занурення в нове середовище і регулярні заняття спортом. Новизна дозволяє бачити світ очима дитини, завдяки чому і формуються нейронні зв'язки.

А користь хорошого фітнесу для мозку багаторазово підтверджена різними експериментами. Наприклад, миші, що мали можливість бігати, навчалися куди швидше тих, яких обмежували в активності.

Навіть звичайна прогулянка, на переконання Барбари Оклі, покращує пам'ять і стимулює роботу мозку.

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