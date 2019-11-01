Як соціальні мережі згубно впливають на дітей: 12 фактів

Ми живемо в світі, де майже у кожного є акаунти в соціальних мережах і можливість поділитися частиною свого життя зі світом.

Але чи правда це так безпечно для наших дітей?

Parenting.firstcry повідав про те, як соціальні мережі можуть мати шкідливий вплив на молодь.

Ось деякі негативні наслідки соціальних мереж для дітей:

1. Залежність

Одним з найгірших і добре відомих наслідків є залежність від соціальних мереж. Постійна перевірка новинних стрічок і повідомлень стає звичкою. Вчені пояснюють це тим, що ми сприймаємо деякі функції багатьох соціальних мереж (лайки, акції) як винагороду. Особливо до цього чутливі підлітки, тому такі особливості сильно впливають на настрій в такому віці.

2. Втрата часу

У світі середнє число часу, який люди проводять в інтернеті становить 6 годин. І найчастіше цей час витрачається марно. Все це може значно порушити інші види діяльності, погіршити успішність, а також обмежити живе спілкування з людьми.

3. Вплив на психічне здоров'я

Психологи говорять про те, що діти, які проводять в соціальних мережах більше трьох годин в день можуть мати проблеми з соціальним та емоційним розвитком. Причинами цього може служити, соціальні порівняння, Кіберзалякування, і проблеми взаємодії з людьми.

4. Ідеалізація

Ідеалізація в віртуальному світі веде до невдоволення своїм життям і собою в цілому. Підлітки починають вважати, що життя інших людей краще, на тлі цього їх ставлення до себе може сильно погіршитися.

5. Контакт з людьми

Чим рідше діти зустрічаються, тим більше їх навички спілкування слабшають. Вони перестають сприймати невербальні знаки і жести людей, отже перестають розуміти емоції і настрій оточуючих.

6. Страх пропустити новину

Діти бояться пропустити новий жарт, захід, плітки та іншу інформацію, тим самим відчувають постійну тривогу і бажання нескінченно оновлювати свою сторінку.

7. Одержимість собою

Постійні думки про свою зовнішність, поведінку, бажання подобатися оточуючим властиво підліткам. Однак в соціальних мережах це виходить за межі і підсилює нарцисизм молоді.

8. Погоня за трендами

На жаль, відомо багато сумних історій про те як при гонитві за трендами діти здійснюють надто небезпечні і необдумані вчинки. Тому дуже важливо аналізувати те, що бачиш на екрані.

9. Згубний вплив на мозок

Соціальні мережі негативно впливають на мозок молоді. Вони призводять їх мозок в стан, подібний до дитини, яку приваблюють яскраві кольори і шуми. Не дивно, що це відбувається, оскільки для перегляду сайтів соціальних мереж потрібна лише невелика концентрація уваги.

10. Цінність живих зустрічей

Останнім часом можна помітити, що підлітки збираються разом і не піднімають свої очі з екранів, цим самим упускаючи реальний досвід заходів і відпочинку. Його замінюють на ідеальні фотографії та тексти.

11. Кіберзалякування

У світі багато людей з поганими мотивами, але в соціальних мережах вони найчастіше ще й залишаються безкарними. Злочинці віртуального світу можуть завдати сильної шкоди дитині і цілком можливо, батьки про це навіть не дізнаються.

12. Контент

Образливий, жорстокий і відвертий контент соціальних мереж, який знаходитися у вільному доступі і формує неправильне сприйняття світу, цим самим викликає важкі наслідки.

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