Як собаку: росіянка протягла дитину в сльозах по тротуару за "повідець". Відео

У Красноярську (Росія) бабуся протягла дитину в сльозах по тротуару за "повідець", тому що вона відмовлялася слухати жінку.

Очевидці зняли інцидент на відео. За їх словами, дитина кілька хвилин пролежала на холодній землі, перш ніж заспокоїтися, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "ТВК" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що дитина голосно кричить і не хоче йти за жінкою. Але вона її, ніби собаку, різко почала смикати і кілька метрів протягла за собою.

"Повідець, за який жінка тягла дитину, ні що інше як дитячі віжки – спеціальне пристосування для страховки дитини, який тільки недавно почав самостійно ходити", – йдеться в повідомленні.

Росіянка протягла дитину в сльозах по тротуару за "повідець" tvk6.ru

У поліції повідомили, що за фактом жорстокого поводження з дитиною буде проведено перевірку. Наразі правоохоронці встановлюють особу жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії мати прив'язала сина за шию до велосипеда.

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