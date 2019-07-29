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Як швидко зібрати дітей до школи: американка вигадала цікавий спосіб

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Жінка зі США придумала систему "чотирьох контейнерів" для швидких зборів дітей до школи.

Усі члени її сім'ї лягають спати пізно і ранкові приготування до школи завжди займають багато часу і сил, пише Мел з посиланням на видання Popsugar.

"Перший контейнер для ключів жінка розміщує на стіл для сніданку, щоб після нього ніхто не забув свої ключі. Біля вхідних дверей другий ящик, який вміщує в себе гаманці і третій – для рюкзаків. Четвертий ящик знаходиться поруч з ліжком і там лежить одяг, яка потрібна зранку", – йдеться в повідомленні.

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Усі необхідні речі збираються ввечері і зранку витрачається менше часу на збори. Таким чином кожного ранку можна зекономити 20 хвилин.

"Кожен член нашої родини несе відповідальність за те, щоб покласти свої предмети в ящики. Це займає 5-10 хвилин перед сном. Плюс, система допомагає поборити ранковий стрес", – розповідає жінка.

Школярка

Школярка

ЧЕline

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Теми
школа цікаво школярам
Місце
США
Тег
школа
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