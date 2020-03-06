Психологи порадили вчителям підтримувати школярів, які відкладають справи на потім, давати їм чіткі конструкції та рівномірне навантаження.

У 2015 році вчені провели дослідження, яке показало, що чим довше школярі тягнули зі здаванням завдання, тим гіршими були їхні оцінки. Професор соціальної психології в Університеті Лойоли Девон Прайс наголосив, що причиною прокрастинації є страх невдачі або нерозуміння, як краще почати, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на видання Edutopia.

Джозеф Феррарі, професор психології в Університеті Де Поля і провідний експерт по прокрастинації, назвав три причини, чому школярі відкладають важливу роботу: нерішучість, страх критики та прагнення гострих відчуттів.

Як школяреві перестати відкладати справи на потім: психологи назвали способи РБК Pink

У таких випадках вчитель може прийти на допомогу дітям. Замість великого проєкту з одним крайнім терміном вчитель може дати дрібні завдання з рівномірно розподіленими дедлайнами.

Також важливо давати зворотний зв'язок, який підтримає школярів. Діти з низькою самооцінкою можуть неохоче працювати, тому що бояться провалу. Слід уникати різко негативних відгуків, які можуть змусити учнів нервувати або відчувати себе ніяково.

Школярів також потрібно навчати навичкам тайм-менеджменту і давати їм рівномірне навантаження. Діти відчувають вищий рівень стресу, якщо не можуть впоратися з кількома завданнями, які треба здати одночасно. Іноді учні зустрічають труднощі, наприклад, сімейні проблеми. В такому випадку гнучкість щодо термінів може допомогти їм залишатися на правильному шляху.

Як школяреві перестати відкладати справи на потім: названо способи Extended Notes

Вчителям важливо давати чіткі інструкції. Якщо школяр не зрозуміє, з чого почати проєкт, то він відкладе цю справу. Найкраще викласти інструкції в письмовому вигляді, щоб діти могли посилатися на них за потреби. Також можна використовувати приклади: роботи учнів минулих років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологи назвали найкращу мотивацію для школярів у навчанні.

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