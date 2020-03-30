Як школярам вступити до училища: у Міносвіти оприлюднили деталі

Міністерство освіти підготувало детальну інформацію для випускників 9-х і 11-х класів, які планують вступати до закладів професійної освіти.

Як повідомили в пресслужбі відомства, навчання в училищах є безоплатним, а студентам за потреби надається гуртожиток, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Для вступу в училище не треба складати ЗНО, а терміни вступної кампанії кожен заклад визначає сам. Тривалість навчання може тривати від шести місяців до трьох років в залежності від рівня освіти. Після профтеху фахові молодші бакалаври можуть вступити до вишу на 2-ий курс.

Вступ до закладу профосвіти Пресслужба Міністерства освіти

Вступ до закладу профосвіти Пресслужба Міністерства освіти

Список вступників для зарахування формується за результатом рейтингових списків, співбесіди, середнього бала шкільного свідоцтва або вступних випробувань.

"Ми заклали в оновлені Правила прийому норму, яка зобов'язує приймальні комісії допомагати вступникам у виборі професії, розказувати про умови навчання та перспективи працевлаштування після випуску. В умовах карантину вони можуть активніше наповнювати свої сайти актуальною інформацією, робити відеороз’яснення, збирати запитання від вступників та їхніх батьків через гугл-форми і спілкуватися онлайн”, – розповів заступник т.в.о. міністра освіти Петро Коржевський.

Вступ до закладу профосвіти Пресслужба Міністерства освіти

Вступ до закладу профосвіти Пресслужба Міністерства освіти

Вступ до закладу профосвіти Пресслужба Міністерства освіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОН назвали точні дати, коли проведуть ЗНО та вступну кампанію.

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