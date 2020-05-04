Як школи завершать рік в умовах карантину: в МОН озвучили календар навчання

Юрій Сергієнко Моя Школа 00:16, 5.05.2020 Оновлено: 05:48, 5.05.2020

Навчальний рік в українських школах в умовах карантину, введеного через епідемію коронавірусу COVID-19, завершиться дистанційно.

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У Міністерстві освіти і науки представили календар навчання, повідомляється на сайті відомства.

24tv.ua

"Рішення уряду передбачає ослаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для навчальних закладів усе залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання і готуються до завершення навчального року", – зазначила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій.

Заняття триватимуть до 31 травня, а навчальний рік має завершитися 1 липня.

При цьому до 15 червня школи закінчать оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень і табелів навчальних досягнень.

Протягом червня на педрадах шкіл розглядатимуться питання про переведення учнів до наступних класів.

Випускники 11 класів отримають документ про здобуття освіти після завершення державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

"Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому навчальному закладі, школи відправляють копії документів електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року", – уточнили в МОН.

Як писав OBOZREVATEL, із переходом на онлайн-освіту під час карантину батьки зіткнулися з проблемою: навчання дитини на час повністю лягло на їхні плечі, що привело багатьох на грань зриву.

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