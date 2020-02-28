Як робити домашні завдання без істерик: психологиня дала поради батькам

Психологиня Марина Єлісєєва порадила батькам не кричати на дітей під час виконання завдань, а зайнятися чимось іншим і через деякий знову взятися за уроки. Це допоможе уникнути стресу.

Уроки бажано робити в той самий час і в тому самому місці, щоб виробити в дитину звичку. Вважається, що для уроків найкращий час з 15.00 до 17.00, в старших класах його можна подовжити до 18.00, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на ТСН.

Час від часу дитині треба влаштовувати невелику перерву, під час якої можна перекусити або зробити кілька фізичних вправ. Не потрібно змушувати дитину робити уроки, як тільки вона прийде зі школи. Спочатку хай вона відпочине і відновить сили.

Слід зазначити, що батьки можуть допомагати дітям робити уроки в початкових класах. Це потрібно для організації навчального процесу. Роль дорослого – стежити, щоб на кожне домашнє завдання припадала однакова кількість часу. Якщо дитина не встигає зробити уроки з якогось предмета, педагоги і психологи рекомендують перейти до наступного. З часом можна обмежитися перевіркою зошитів, а в старших класів і це не знадобиться.

"Що робити, якщо дитина не може рівно написати літери в прописі або не може збагнути завдання, яке повинна зробити? Вихід один: потрібно закрити підручник і зошит і зайнятися будь-чим іншим. І тільки після цього, відпочивши і заспокоївшись, можна робити другий "підхід" до отримання знань", – йдеться в повідомленні.

Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спалахнула дискусія через домашнє завдання про товсту дівчинку.

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