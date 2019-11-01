"Як раб на галері! Срам!" Зарплата вчителів викликала обурення в мережі

Колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявив, що від скасування надбавок вчителям або збільшення робочого тижня загальний результат у системі української освіти не зміниться.

Як розповів педагог на своїй сторінці у Facebook, те, що оплата праці вчителя залежить не від якості роботи, а від категорії, не є нормальним явищем.

"Кожен вчитель додатково виконує силу-силенну усілякої роботи, яка займає час, вимотує нерви, вимагає значних зусиль. І матеріальних витрат. У багатьох випадках ця робота особливого значення в забезпеченні загальної мети функціонування освітньої системи не має. Але вчитель цю роботу робить. Безоплатно. Як раб на галері. Срам якийсь", – наголосив Лікарчук.

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За його словами, ще жодного разу не було агента змін, який би приніс ідею кардинальної зміни розміру вчительської зарплати. Мовляв, агентів, які захоплюються фінською системою освіти багато, але майже ніхто з них нічого не каже про розмір середньої зарплати фінського вчителя.

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"Упевнений, що оплачуючи працю багатьох наших учителів (не всіх однаково) за фінськими стандартами, через кілька років агенти почали б їздити в Україну та вивчати український освітній досвід", – додав Лікарчук.

На його думку, система оплати праці в освіті не зміниться, якщо поміняти місцями надбавки, доплати або години навантаження.

"Економіку освіти як систему потрібно змінювати... А от із цим у нас якось не дуже. Уже майже тридцять років... Замовлення на такі зміни немає! Є лише бажання по новому ділити", – зазначив освітянин.

Нагадаємо:

Вчителі забили на сполох через правки щодо скасування надбавок вчителям і збільшення робочого часу до 40 годин на тиждень, які подали народні депутати політичної фракції "Голос" до проєкту закону про середню освіту. Педагоги вважають, що це погіршить умови праці.

У "Голосі" пояснили, що ініціатива навпаки гарантуватиме вищу зарплату.

Після цього профспілка освітян пригрозила страйком, якщо вимоги педагогів будуть ігнорувати.

Пропозиції партії “Голос” запровадити 40-годинний робочий тиждень для вчителів не підтримало також Міністерство освіти.

29 жовтня тисячі освітян зібралися на протест у Києві, під час якого лідер фракції “Голос” Святослав Вакарчук пообіцяв, що його команда зробить усе, щоб мінімальна зарплата вчителів була підвищена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що частині вчителів все ж підвищать зарплати.

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