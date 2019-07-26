Як привчити дитину читати: опублікувано важливі правила

Вчені радять привчати малюка до книг вже тоді, коли він ще не народився. Перебуваючи в утробі, дитина відмінно чує і розуміє те, що відбувається навколо.

Як пише Наша мама, при виборі літератури вагітним жінкам варто зважати на тематику книг, адже це зумовить переваги дитини в дорослому житті.

Важливо також і читати разом з дітьми.

"Будьте наполегливі, навіть якщо дитина вередує, але спочатку визнач причину її невдоволення. Можливо, їй більше до душі казки про тварин, а не про принцес. Дитині завжди буде простіше отримати задоволення від читання, якщо ти будеш підбирати літературу, яка її надихає", – йдеться в повідомленні.

Можна орієнтуватись на улюблені фільми й мультфільми. Існує безліч кінокартин за мотивами книг. Наприклад, Мері Поппінс або Чарівник з країни Оз. Якщо дитина захоплена переглядом якогось мультфільму, то наступного разу її можна потішити новою книжкою з улюбленими героями.

"Варто водити малюка в бібліотеку. Ви можете разом з малюком заповнити картку, і тоді він відчує свою значимість і "дорослість", –йдеться в повідомленні.

І на завершення, можна виділити дитині полицю в книжковій шафі і дозволити заповнити її книжками, які їй дуже подобаються.

Читання для дітей Національна бібліотека України для дітей

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