Як принижують школярів в Україні: омбудсмен вказав на помилку вчителів

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що фрази "усі сидять, дзвінок для вчителя" або "ніхто на перерву не виходить, доки я не дозволю" є булінгом, бо таким чином педагоги зазіхають на право дитини на відпочинок.

Як розповів освітянин в інтерв'ю ZN.ua, школяр працює більше, ніж дорослий: фактично, у дитини робочий день 11-12 годин чи навіть більше, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Учитель має так спланувати урок, щоб відпустити дітей чітко під дзвінок. Або, наприклад, дитину не відпускають у туалет на уроці. Це вже не просто булінг, а фізичне знущання, яке може завдати шкоди здоров'ю", – наголосив Горбачов.

За його словами, більшість учителів – відповідальні люди, які доброзичливо ставляться до дітей. Але часто вчитель провокує булінг або може сам цькувати, поділяючи учнів на улюбленців та аутсайдерів, навішує на них ярлики, чим створює конфліктну ситуацію.

Ініціаторами булінгу також бувають не лише вчителі, а й діти, батьки. Тому важливо, що рік тому ухвалили закон про булінг, який покращить рівень захисту всіх учасників освітнього процесу. Але, на думку омбудсмена, його ще треба доопрацювати.

Фразу "дзвінок для вчителя" назвали булінгом news.nashbryansk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше освітній омбудсмен пояснив, чи дозволена зйомка у школах України.

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