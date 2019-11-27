Як правильно виховати вундеркінда: опубліковано поради для батьків

Виховання вундеркінда має відрізнятися від загальноприйнятого. Потрібно давати малюку максимальний простір для творчості, щоб дати поштовх розвитку його мисленню.

Спілкуватися з дитиною-вундеркіндом доведеться більше, ніж з іншими. Їй цікаво і життєво необхідно говорити з кимось, сперечатися, гратися, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Наша мама.

Варто не забувати і про фізичний розвиток дитини: малюк з високим потенціалом здатний приділяти час і інтелектуальним заняттям, і спорту. Спорт розвиває координацію, витривалість, допомагає справлятися з навантаженнями і стресом, підвищує самооцінку і, звичайно, позитивно впливає на здоров'я.

"Пам'ятайте – перевтома може призвести до нервових зривів і проблем зі здоров'ям. Стеж, щоб твоя дитина відпочивала достатню кількість часу", – йдеться в повідомленні.

Також слід не керувати дитиною. Вона повинна приймати рішення самостійно. Варто використовувати повсякденні справи і буденні події для навчання дитини. Все пояснювати, звертати увагу малюка на навколишні явища, змушувати його розум працювати.

Потрібно пояснювати дитині, що шкільні роки – це далеко не все життя. Потрібно ретельно освоювати загальноосвітню програму, намагатися, але – дивитися в майбутнє і прагнути вперед, не звертаючи уваги на незадоволених оточуючих.

Також не потрібно відрікатися сучасних технологій. Комп'ютер – не тільки і не стільки спосіб розважитися, але і відмінний помічник в навчанні.

Не слід жертвувати собою заради успішного майбутнього своєї дитини. Адже наслідування батькам – найголовніший виховний фактор. Дитина повинна прагнути досягти рівня успішних, зайнятих батьків.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як батьки можуть допомогти дитині у навчанні.

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