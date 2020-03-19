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Як правильно організувати дистанційне навчання для школярів: експерт дав поради

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Експерт з питань освіти програми U-LEAD з Європою Сергій Дятленко дав корисні поради, як правильно організувати дистанційне навчання, щоб воно давало результат.

Як написав освітянин на Facebook-сторінці, дистанційно навчаються тільки одиниці, тому що учням ніколи та нудно, а вчителям ніде взяти досвіду, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Експерт порадив, як правильно організувати дистанційне навчання для школярів

Експерт порадив, як правильно організувати дистанційне навчання для школярів

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Тому Дятленко порадив, що робити, щоб дистанційна освіта була організованою та цікавою:

  • запровадження дистанційного навчання для учнів початкової школи можливе лише за домашньої підтримки дорослих;

  • у школі варто створити центр, де будуть зібрані всі матеріали і завдання, які роздають учням всі вчителі;

  • щоб уникнути перевантажень, завдання та матеріали потрібно надсилати за певним розкладом;

  • завдання для школярів мають бути цікавими. Інакше вони перестануть їх виконувати вже наступного тижня. А скільки триватиме карантин – невідомо;

  • дистанційне навчання – це не повноцінний навчальний процес, тому не потрібно чекати від учнів і батьків повного освоєння тем згідно розкладу і календарного плану. Якщо вчителі перегнуть палицю, то почнуться збої Інтернету, світла, стану здоров’я чи відрядження до бабусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні батьки поскаржилися на дистанційне навчання дітей на карантині.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
навчання школа
Місце
Україна
Теги
викладач освіта школа діти
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