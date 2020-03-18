Як пояснити дитині, що таке пандемія: психологиня дала корисні поради

Українська психологиня Антоніна Оксанич порадила постійно говорити з дітьми як про епідемію, так і пандемію коронавірусу, не замовчувати складних тем і не ігнорувати їхню цікавість.

Як написала експертка на Facebook-сторінці, дитині варто пояснити, що боятися – це нормально. Адже страх допомагає бути обережними та піклуватися про своє здоров‘я, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Також батькам варто сказати дитині, що страх стає меншим, коли ним ділишся. Тому потрібно більше спілкуватися на складні теми.

"Страх зменшується, коли знаєш, що робити, щоб захистити здоров‘я: дотримуватися карантину, на вулиці й закритих приміщеннях одягати маску та обробляти руки антисептиком/милом, тримати дистанцію від інших людей. Це тимчасові заходи безпеки, які нас захищають. Всі епідемії закінчуються і все стає як раніше", – так, на думку психологині, слід пояснити все дитини.

Інфографіка Facebook Antonina Oksanych

Оксанич також порекомендувала батькам не перевантажувати маленьких інформацією, не обговорювати в їхній присутності найгірші сценарії, а створювати щоденні сімейні ритуали, які будуть підтримувати позитивний настрій у родині.

"Якщо дитина злякалася якоїсь інформації щодо епідемії – заспокойте її, поясніть, які міри робите ви, щоб захиститися. Запропонуйте дитині збудувати у її кімнаті захисну фортецю, пограйтеся з нею. Переможіть всі віруси. Якщо дитина хвилюється за здоров‘я бабусі чи дідуся, нехай поговорить з ними по скайпу, а вони її заспокоять, що роблять все, щоб захистити себе", – додала Оксанич.

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