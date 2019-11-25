Як пояснити дитині, що таке "механічний рух"

Часто батькам потрібно допомогти школярам з домашнім завданням, але без підручника згадати і пояснити навіть найпростіші явища буває складно. Моя Школа Обозреватель пропонує допомогти розібратися з темою "Механічний рух" з курсу з фізики за 7 клас.

Що таке рух?

Коротко. Це зміна його положення в просторі.

Довго. Рух тіла – це зміна його положення в просторі відносно інших тіл за якийсь час. Фізики називають такий рух "механічним".

Однією з головних характеристик руху є відносність. Тобто, щоб визначити куди і з якою швидкістю рухається тіло, треба визначитися з системою відліку – відносного якого іншого об'єкта рухається тіло і в яких одиницях вважати час, протягом якого тіло рухається. Більше про систему відліку ви можете дізнатися з підручника з фізики за 7 клас В.Г. Баряхтяра.

Що може рухатися?

Коротко. Матеріальна точка, тверде тіло, суцільне середовище.

Довго. Можуть рухатися:

матеріальна точка – тіло, яке володіє масою, іншими характеристиками якого можна знехтувати в умовах досліджуваної задачі;

тверде тіло – речовина зі стабільною формою;

суцільне середовище – механічна система, яка при русі в просторі описується скалярним полем щільності і векторних полем швидкостей, не координатами і швидкостями окремих частинок.

Що таке траєкторія?

Коротко. Лінія, по якій рухається об'єкт.

Довго. Траєкторія – лінія (безліч точок в просторі), по якій рухається тіло, що представляє собою, в яких перебувала, перебуває або буде знаходитися матеріальна точка при своєму переміщенні в просторі щодо обраної системи відліку.

Залежно від того, який об'єкт рухається і по якій траєкторії, виділяють різні види руху.

Яке буває рух?

Коротко. Прямолінійний (рівномірний і нерівномірний), криволінійний, рух по колу, коливальний.

Довго. Прямолінійний рух – механічний рух по прямій траєкторії. Види:

а) прямолінійний рівномірний рух – рух по прямій, при якому за будь-які рівні проміжки часу матеріальна точка здійснює однакові переміщення.

Величини, що описують цей рух: швидкість (V), переміщення (S), координата (x), час (t).

б) прямолінійний нерівномірний рух – рух по прямій, при якому за будь-які рівні проміжки часу матеріальна точка здійснює різні переміщення.

При нерівномірному русі тіло може за рівні проміжки часу проходити як рівні, так і різні шляхи. Для опису нерівномірного руху вводиться поняття середньої швидкості.

Середньою швидкістю називають відношення повного переміщення, яке вчинила тіло, до часу, за яке скоєно це переміщення

Якщо вам важко даються завдання на визначення середньої швидкості, ви можете скористатися розв'язником з фізики за 7 клас В.Г. Баряхтяра або вибрати інший розв'язник з фізики зі списку.

Криволінійний рух – рух точки по непрямій траєкторії.

При рівномірному русі точки по колу її траєкторією є дуга. Точка рухається з постійною кутовою швидкістю, а залежність кута повороту точки про час є лінійним – початкове значення кута повороту.

Період обертання – проміжок часу, через який точка тіла при обертанні повертається до свого вихідного положення позначається символом "T".

Коливальний рух точно або приблизно повторюється через певні інтервали часу.

Коливальний рух періодичний і його характеризують:

Період коливань (T) – час, за який тіло робить одне повне коливання. Вимірюється в секундах. Частота – число повних коливань тіла за одну секунду. Вимірюється в герцах (Гц) і позначається грецькою буквою ν (читається "ню").

У цій статті пояснили простими словами одне з понять з фізики за 7 клас як "механічний рух".

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