Як подорожчає контрактне навчання у вишах України: з'явилися деталі

Зміни вартості на контрактне навчання в українських вузах, яке очікується з 1 вересня 2020 року, має вирішити ситуацію з надмірною кількістю юристів і менеджерів, а також може торкнутися приватні вузи.

кого торкнеться

Як розповів в інтерв'ю ZN.UA заступник міністра освіти Єгор Стадний, нововведення торкнеться тільки популярних професій – юристів, менеджерів, економістів, дизайнерів і так далі.

На його думку, це може простимулювати частину абітурієнтів піти на менш популярні напрямки – інженерію, природознавство та інші.

"Тепер ми говоримо абітурієнтам: "Контракт на право буде набагато дорожче, і нічого туди йти, тому що на ринку праці на одну вакансію юриста – 13 претендентів. Краще підіть на інженера, тому що в Міністерство освіти приїжджають великі корпорації і кажуть, що не вистачає саме інженерів", – заявив Стадний.

При цьому, зміни можуть торкнутися і приватні вузи, але тільки якщо держава туди вкладає будь-які засоби.

"Незабаром всі приватні університети зможуть отримувати державне замовлення, і як тільки до них дійде хоча б одна державна гривня, вони будуть підкорятися правилу про нижній межі ціни на контракт", – повідомив заступник міністра.

В Україні встановили мінімальну ціну навчання у вузах 112 Україна

Скільки доведеться заплатити по мінімуму?

Контрактне навчання буде коштувати не менше 60% вартості, яку платить за бюджетні місця держава, в 2021 році – 70% і в 2022 році – 80%. Однак, за словами Стадного, вже зараз є безліч навчальних закладів, де ціна на контракт перевищує нижню планку. При цьому, чітко визначити її неможливо – всюди "мінімалка" буде різною.

"Для різних закладів по-різному: для когось це буде 20 тисяч, для кого-то – 18. Все залежить від того, яке державне фінансування на одного студента отримує вуз", – сказав Стадний.

В Україні встановили мінімальну ціну навчання у вузах

При цьому, будуть введені правила, які стримують підняття нижньої планки: якщо вартість контракту вище, ніж три середні зарплати в області, то університети можуть не піднімати її.

"Ось, наприклад, в Одесі три середні офіційні зарплати (я підкреслюю – офіційні, тому що реальні вище) – це 27 тисяч гривень. Одеський університет харчових технологій, наприклад, виходячи з правила 60% від обсягу фінансування на бюджетника, мав би поставити ціну за навчання на контракті в 39 тисяч в рік. Ми говоримо: "Ось вам планка – три офіційні зарплати, і можете зупинитися на цьому". тобто вартість контракту може бути і 27 тисяч", – навів приклад заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відбувається це і через те, що реальна вартість навчання вище, ніж зазвичай платять контрактники. Середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тис грн, а середня ціна за контракт – 16,5 тис грн.

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