Учасникам ЗНО психологи порадили менше хвилюватися, щоб не забути вивчений матеріал. Також можна виконати під час тестування кілька вправ, щоб подолати стрес.

Про це розповіла психотерапевт Наталя Пашко DT.UA. Так, важливо правильно дихати під час написання завдань, адже це допоможе виключити частки мозку, які відповідають за емоції, і дозволяє включитися механізмам, що відповідають за відтворення вивченої інформації.

На рахунок від 1 до 8 – вдих і так само довгий видих. Потрібно рівно поставити ноги на підлогу, всією ступнею. Це розслаблює та додає впевненості.

Як подолати страх перед ЗНО: головні поради Кореспондент

Допоможе боротися із стресом і вправа "крило янгола". Праву руку покласти на ліве плече, ніби обіймаючи його. Можна уявити, що це рука близької людини. Допомагає заспокоїтися також так зване "парасимпатичне дихання", коли видих довший за вдих.

Можна зробити масаж зап'ястка між кісточками, що розділяють четвертий і п'ятий пальці, – це зона, яка відповідає за реакцію на стрес. Допомагає заспокоїтися "якір уваги" – пришитий заздалегідь яскравий ґудзик або браслет, подивившись на який можна повернутися в "реальність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, реєстрація на ЗНО в 2020 році триватиме до 24 березня. А тестування відбудеться від 21 травня до 15 червня. На виконання завдань тестів у залежності від предмету абітурієнти матимуть від 150 до 180 хвилин.

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