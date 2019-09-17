Як побороти шкільний стрес: мама чотирьох дітей поділилась досвідом

Іноді для того, щоб побороти шкільний стрес, дитині треба дати те, що потрібно й дорослим: теплу ванну, келих соку та щось смачненьке.

Як розповіла мама чотирьох дітей та редакторка блогу Justifying Jane, її син мав не найкращий початок навчального року, пише УП.Життя з посиланням на Motherly.

"Він зробив щось неправильно та зустрівся з наслідками, яких не заслуговує жодний 8-річний хлопчик. Я сиділа під школою в кінці навчального дня, а потім розпитувала сина: "Тебе ніхто не ображав?", " А ти нікого?", "Хтось казав тобі щось погане"? Вираз обличчя дитини був красномовним: "Мамо, будь ласка, зупинись". І я зупинилась", – розповіла жінка.

Тому Джейн після стресових подій набрала теплу ванну, поклала збоку улюблений снек та налила келих соку. Решту вечора дитина провела спокійно.

Мати зрозуміла, що іноді прості речі показують любов краще за слова. А дім має бути тим місцем для дітей, де вони зможуть перепочити від життєвих потрясінь.

На фото 8-річний син Джейн приймає розкішну ванну з соком та чипсами Justifying Jane

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