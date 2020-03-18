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Як підготуватися до ЗНО в режимі онлайн: ексголова Одещини розповів подробиці

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Телеканал "Рада" та YouTube-канал Міністерства освіти і науки України та науки України запустили щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків та онлайн-курсів.

Подробиці на своїй сторінці у Facebook розповів колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. За його словами, це відбудеться за підтримки платформи "Be Smart / Будь розумним".

"Підготуватися до ЗНО можна тепер не тільки на платформі Be Smart / Будь розумним, але й на сайті МОНу. А ще дивлячись телеканал "Рада", – написав він.

Як підготуватися до ЗНО в режимі онлайн: ексголова Одещини розповів подробиці

Онлайн-уроки будуть за дисциплінами, які потрібні для складання цьогорічного ЗНО: українська мова та література, англійська мова, історія, математика, біологія. Вестимуться вони 5 днів на тиждень. Разом із тим, на сайті "Be Smart/Будь Розумним" підтягнути знання можна, як і раніше, 24/7, онлайн та безкоштовно.

"Щовівторка 18-30 - 21-00, щосереди 8-00 - 9-00 та 18-30 - 21-00, щочетверга 8-00 - 9-00 та 18-30 - 21-00, щоп'ятниці 8-00 - 9-00 та 18-30 - 21-00, щосуботи та неділі 10-00 - 20-00", – сказано у повідомленні.

"Мета Фонду Максима Степанова, аби всі діти нашої країни змогли легко та без зайвого стресу здати ЗНО й стати студентами бажаних ВИШів. Окрема подяка Міністерству освіти і науки України, Сергію Бабаку, Сергію Колебошину, а також ТК "Рада" за допомогу у створенні спеціальної телевізійної ЗНО-програми", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексголова Одеської області Максим Степанов передав апарат штучної вентиляції легень SV Aura Profi інфекційній лікарні.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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