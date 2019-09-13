Як підготуватись до ЗНО з української літератури: список фільмів і аудіокниг

За допомогою фільмів та аудіокниг можна пригадати матеріал з літератури, якщо недостаньо часу, щоб перечитувати твори.

Така добірка з української літератури зможе допомогти опрацювати велику кількість інформації, яку потрібно для ЗНО, – вивчити нове та пригадати те, що вчив раніше, пише Всеосвіта.

"Деякі з творів завеликі, щоб їх перечитувати. Деякі можуть бути нудними для учнів. В таких випадках на допомогу приходить Youtube. Багато творів української літератури були екранізовані, а деякі й записані в аудіоформаті", – йдеться в повідомленні.

Більшість фільмів за мотивами творів не зовсім збігається із книгами, проте це відмінний спосіб пригадати основні сюжетні лінії та імена героїв. А для тих, хто не читав певні твори – це можливість хоча б увійти в курс справ.

Отже, наводимо добірку фільмів і аудіокниг:

Ой, Морозе Морозенку

Дума про Марусю Богуславку

Слово про похід Ігорів

Іван Котляревський “Енеїда”

Іван Котляревський “Наталка Полтавка”

Тарас Шевченко "Катерина"

Пантелеймон Куліш "Чорна рада"

Іван Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я”

Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (аудіокнига)

Іван Карпенко-Карий “Мартин Боруля”

Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків”

Іван Франко “Захар Беркут”

Василь Стефаник “Кам’яний хрест” (аудіокнига)

Леся Українка "Лісова пісня"

Микола Хвильовий “Я (Романтика)” (аудіокнига)

Валер’ян Підмогильний “Місто” (аудіокнига)

Микола Куліш “Мина Мазайло”

Олександр Довженко “Зачарована Десна”

Олесь Гончар “Модри Камень” (аудіокнига)

Григір Тютюнник “Три зозулі з поклоном” (аудіокнига)

Іван Багряний “Тигролови”

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено графік ЗНО-2020 з усіх предметів

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