Як підготувати дитину до школи після літніх канікул: психолог дала поради

Після тривалого відпочинку дитині важко влитися в навчання у вересні. Аби школяреві простіше було подолати період адаптації, протягом літніх канікул не варто занадто розслаблятися.

Таку пораду дала психологиня Дарія Спіжева. За її словами, за час канікул дитині треба не тільки дати відпочити і отримати емоційний заряд, а й допомогти не розгубити ту базу знань, яку вона отримала за час попереднього року, пише ТСН.

У серпні для дітей вже повинен бути встановлений чіткий режим, як у навчальний час. У кожного свій рівень підготовки та успішності, тому для рекомендацій батькам діти будуть поділені на три групи.

"Перша група – це успішні в навчанні, активні діти. Протягом літа вони обов'язково повинні читати. Для молодших школярів досить час від часу в ігровій формі повторювати таблицю множення, для старших – формули з різних предметів. Але не варто змушувати це робити", – йдеться в повідомленні.

Школярі in.ck.ua

До другої групи віднесено дітей з середньою успішністю. Вони повинні читати щодня, а також повторювати пройдений матеріал за попередній рік.

До третьої групи належать діти, які погано встигають у школі. З ними потрібно займатись під час канікул і напрацьовувати базу з предметів. Дитину можна мотивувати тим, що після неприємного процесу навчання обов'язково піде винагорода – щось дуже радісне і очікуване.

Дотримуючись режиму, дитина легко перейде до шкільних навантажень. Також важливо, щоб батьки разом з дітьми купляли все необхідне шкільне приладдя. Тоді вони вже подумки починають налаштовуватись на навчальний процес.

Школярі Дитячий клуб SmArt Kids Бориспіль

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2019 році.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram