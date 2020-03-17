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Як перевірити, чи дитина помила руки: вчителька вигадала оригінальний спосіб

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Вчителька початкових класів зі штату Міссурі (США) вирішила вранці ставити дітям на зворотну сторону долоні іменний штамп, щоб перевірити, чи добре вони миють руки.

Експериментом американка поділилася на Facebook-сторінці. За її словами, тим, у кого залишалася найсвітліша мітка після уроків, вчителька вручала невеличкі призи (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Іменні штампи на руках дітей

Іменні штампи на руках дітей

Facebook Mrs. Woods 3rd Grade

Іменні штампи на руках дітей

Іменні штампи на руках дітей

Facebook Mrs. Woods 3rd Grade

Слід зазначити, що оригінальний спосіб одразу підхопили інші педагоги та вихователі.

Ще один варіант запропонувала мама трьох дітей з Ньюкасла (Великобританія). Вона малювала дітям на руках різні смайлики. Проте експеримент спрацював не на всіх дітях. Двоє її синів дуже старалися і ретельно змивали свої малюнки після походів на вулицю. А ось дочці вимивати смайлики було шкода, тому ділянки з картинками вона під час миття не чіпала.

Іменні штампи на руках дітей

Іменні штампи на руках дітей

Facebook Nix JayJay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше закарпатська вчителька вигадала челендж для першокласників під час карантину.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
цікаво школярам школа
Теги
викладач школа діти
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