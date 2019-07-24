Як перевести дитину до 10-го класу: у Міносвіти дали пояснення

Конкурс для переведення учнів до старшої школи може проводитися лише для класів з поглибленим вивченням предметів.

Як повідомило Міністерство освіти та науки України у листі до місцевої влади та директорів навчальних закладів, переведення школярів з 9-го до 10-го класу без поглибленого вивчення предметів відбувається без конкурсу, пише НУШ (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

Для цього учням (якщо вони повнолітні) або їхнім батькам потрібно написати відповідну заяву.

"Конкурс може відбуватися під час переведення до 10-го класу з поглибленим вивчення предметів, якщо кількість заяв більша за кількість місць у класі.Якщо учні не пройдуть конкурс, вони все одно можуть бути зараховані до звичайного класу лише за заявою", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одному 10-му класі не може бути більше 30 учнів. Тому за умови перевищення кількості заяв у закладі мають створити ще один клас або запропонувати учням місце в іншій школі.

Навчальний заклад також може оголошувати конкурс для учнів з інших шкіл. Для цього потрібно, щоб у звичайному або класі з поглибленим вивченням предметів були вільні місця.

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