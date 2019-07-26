Як оцінки в школі впливають на мотивацію дитини: педагог дала відповідь

Якщо дитина старанно виконує завдання, очікує високої оцінки, то рівень дофаміну зростає. Коли очікування не відбуваються – він падає. Якщо ця ситуація відбувається щодня, то бажання вчитися в дитини зникає.

Про це розповіла заступниця директорки ТОВ "НВК "Новопечерська школа", тренерка програми перепідготовки вчителів початкових класів Громадської спілки "Освіторія" Марина Пристінська, пише Освіта Нова.

За її словами, саме дофамінова система відповідає за бажання досліджувати й пізнавати щось нове. Відповідно, рівень дофаміну впливає на те, чи готові діти пізнавати новий світ й навчатися.

"Якщо в дитини є проблеми з навчанням, вони можуть бути спричинені навіть фізіологією. Можна виявити проблему й усунути її, то й помилок стане значно менше. Наприклад, чим менше дитина рухається, тим повільніше розвивається її мозок", – зазначила Пристінська.

Через малу рухливість також можуть виникнути проблеми із координацією рухів. Як наслідок, дитина буде писати "як курка лапою". А якщо приділятиме занадто багато уваги каліграфії, то не вистачатиме сил та енергії на осмислення того, що пише й це стане причиною постійних помилок.

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"До 6-ти років варто забезпечити дитину можливістю багато рухатися, грати в рольові ігри з однолітками й мріяти. А різноманітні курси та гуртки відбирають у дитини час на себе. Не слід дошкільнят цим завантажувати", – зазначила педагог.

Науковці зазначають, що немає лінивих дітей. Просто є періоди, коли вони всі неприємні завдання відкладають на потім. Але це потрібно дитині для переосмислення інформації.

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