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Як оцінки школяра впливають на його старість: вчені знайшли відповідь

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Вчені довели, що високі оцінки в старших класах школи асоціюються з більш міцним здоров'ям ближче до пенсії.

Відповідне дослідження провели науковці з США. Вони спостерігали за більш ніж 10 000 випускників з 1957 року, зіставляючи дані про їх успішність, кар'єру, роботу, життя, сім'ю та здоров'я, пише Наша мама.

"Успішність в школі впливає на дуже багато речей. Наприклад, на кар'єру, зарплату, і, як виявилося, на здоров'я", – розповіли автори роботи.

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Спочатку дослідники вважали, що такий зв'язок можна пояснити свідомістю відмінників. Якщо школяр свідомо ставиться до навчання, можна припустити, що він також стежить за своїм здоров'ям. Проте, дані не підтвердили такого пояснення.

На здоров'я в зрілому віці впливають саме отримані оцінки, а не рівень знань або розумові здібності школяра. Це зайвий раз, на думку вчених, підкреслює необхідність навчання в школі.

Як оцінки школяра впливають на його старість

Як оцінки школяра впливають на його старість

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Як повідомляв OBOZREVATEL, педагог розповіла, як оцінки в школі впливають на мотивацію дитини.

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школа
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школа діти
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