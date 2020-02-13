Як отримати кошти для покращення шкіл в Україні: МОН опублікувало інструкцію

Українські школи можуть отримати кошти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та формування нового освітнього простору.

Рішення щодо надання субвенції в 3,5 млрд грн ухвалене Кабінетом міністрів для реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів". Тому Міносвіти вирішило опублікувати детальне відео-інструкцію, як претендувати на фінансування, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Отже, кошти можуть отримати будь-які опорні та інші школи, в яких здобувають освіту не менше 350 учнів.

"Переконайтеся, що ви (Засновник закладу. – Ред.) зможете співфінансувати проєкт і зможете його завершити до 31 грудня 2020 року. Подайте повний пакет документів до ОДА, яких повинен містити: проєктну заявку, картку закладу, проєктну-кошторисну документацію, фото школи, гарантійний лист про співфінансування", – розповіла Анна Пуцова, державна експертка директорату дошкільної та шкільної освіти.

Як отримати кошти для покращення шкіл: МОН опублікувало інструкцію

Проєкти до фінансування затверджуватиме МОН. До отримання коштів субвенції засновник має виконувати проєкт за кошти місцевого бюджету, а також щомісячно звітувати до ОДА про стан реалізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що уряд виділить 7,5 млрд грн на школи України.

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