Благодійна організація соціальної мобільності Британії повідомляє: в професіях, які вимагають вищої освіти, домінують люди, що закінчили приватні школи та університети Оксфорда і Кембриджа. Про це пише служба ВВС на своєму сайті.

Комісія Sutton Trust і Social Mobility проаналізувала рівень освіти 5000 осіб на вищих посадах. Виявилося, що ці впливові люди мали в п'ять разів більше шансів отримати приватну освіту в порівнянні зі звичайним населенням.

У дослідженні "Elitist Britain" взяли участь 5000 відмінників, які займаються бізнесом, політикою, ЗМІ, громадськими організаціями, творчими індустріями і спортом. У ньому не вказані окремі особи, але робиться висновок про те, що "влада належить вузькій частині населення - 7%, які відвідують приватні школи, і 1%, які закінчують Оксфорд і Кембридж", пише ВВС.

Служба зазначає, що більшість нинішніх чиновників судової влади, дипломатичної служби, збройних сил і державних органів - це колишні учні державних шкіл.

Сучасні поп-зірки відвідували приватні школи частіше, ніж проректори університетів: 20% в порівнянні з 16%.

Що стосується загального "розриву у владі", то в доповіді говориться, що в елітних колах мали приватну освіту 39% людей в порівнянні з 7% простого населення.

BBC повідомляє також, що битва за лідерство Консервативної партії ведеться між двома випускниками Оксфорда - і ці цифри показують, що контингент Оксфорда і Кембриджа залишається помітним в сферах політики, права та формування громадської думки в ЗМІ.

Але вплив Оксфорда і Кембриджа на Палату громад залишається значним. Серед голів обраних комітетів кожен третій - "Оксбридж".

Найдивовижніше в тому, що 24% цієї топ-групи вчилися в Оксфорді та Кембриджі, в той час як лише 19% працюючого населення в цілому вчилися в університетах, повідомляє служба ВВС.

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