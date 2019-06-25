Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Новини Моя Школа

Як освіта впливає на престиж майбутньої роботи

555Читати матеріал російською

Благодійна організація соціальної мобільності Британії повідомляє: в професіях, які вимагають вищої освіти, домінують люди, що закінчили приватні школи та університети Оксфорда і Кембриджа. Про це пише служба ВВС на своєму сайті.

Комісія Sutton Trust і Social Mobility проаналізувала рівень освіти 5000 осіб на вищих посадах. Виявилося, що ці впливові люди мали в п'ять разів більше шансів отримати приватну освіту в порівнянні зі звичайним населенням.

У дослідженні "Elitist Britain" взяли участь 5000 відмінників, які займаються бізнесом, політикою, ЗМІ, громадськими організаціями, творчими індустріями і спортом. У ньому не вказані окремі особи, але робиться висновок про те, що "влада належить вузькій частині населення - 7%, які відвідують приватні школи, і 1%, які закінчують Оксфорд і Кембридж", пише ВВС.

Служба зазначає, що більшість нинішніх чиновників судової влади, дипломатичної служби, збройних сил і державних органів - це колишні учні державних шкіл.

Сучасні поп-зірки відвідували приватні школи частіше, ніж проректори університетів: 20% в порівнянні з 16%.

Що стосується загального "розриву у владі", то в доповіді говориться, що в елітних колах мали приватну освіту 39% людей в порівнянні з 7% простого населення.

BBC повідомляє також, що битва за лідерство Консервативної партії ведеться між двома випускниками Оксфорда - і ці цифри показують, що контингент Оксфорда і Кембриджа залишається помітним в сферах політики, права та формування громадської думки в ЗМІ.

Але вплив Оксфорда і Кембриджа на Палату громад залишається значним. Серед голів обраних комітетів кожен третій - "Оксбридж".

Найдивовижніше в тому, що 24% цієї топ-групи вчилися в Оксфорді та Кембриджі, в той час як лише 19% працюючого населення в цілому вчилися в університетах, повідомляє служба ВВС.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані