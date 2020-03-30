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Як організувати навчання дітей на карантині: вчителька з України опублікувала шість стратегій

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Вчителька інформатики в ліцеї "Сихівський" у Львові Оксана Пасічник опублікувала шість стратегій ефективного навчання школярів під час карантину.

Як написала жінка на Facebook-сторінці, все більше педагогів і батьків починають розуміти, що проблема дистанційного навчання не в технологіях, а в недостатньому розумінні того, що навчити неможливо. Школярам потрібно самим хотіти навчитися, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Пасічник наголосила, що мало прочитати наданий в школі текст або прослухати відеоурок. Тому вчителька опублікувала інформацію про те, як ефективно організувати навчання дітям.

Як організувати навчання на карантині: вчителька опублікувала стратегії

Як організувати навчання на карантині: вчителька опублікувала стратегії

АиФ-Украина

Розподіл у часі

Варто розподіляти навчальну діяльність відносно рівномірно: не один день перед заліком намагатись опрацювати всі теми, а поступово, щотижня/щодня. При цьому слід постійно повторювати/актуалізувати попередній матеріал після перерви. Дуже важливо не просто перечитувати/переглядати повторно, а пригадувати.

Вам буде здаватись, що так складніше, ніж сісти і за один раз все вивчити. Це справді складніше, але лише так можна щось вивчити. Тому розпорядок дня і стратегічне планування відповідно до поставлених цілей – дуже важливі.

Пригадування

Потрібно не перечитувати/переглядати матеріал повторно, а намагатись пригадати. А тоді звірити, чи правильно виходить. Можна проходити тести (Classtime і Learningapps). Щоб перевіряти себе можна створювати флеш-картки (Quizlet і Studystack). Коли переконались, що вивчили, – відкладайте картку і зосереджуйтесь на тих, що залишились. Для експерименту можете спробувати фіксувати, скільки карток вивчили з першого разу, другого або третього.

Українська вчителька опублікувала шість стратегій навчання дітей на карантині

Українська вчителька опублікувала шість стратегій навчання дітей на карантині

Запорізька обласна державна адміністрація

Заглиблення

Під час перегляду відео постійно аналізуйте, як це пов'язано з тим, що ви вже знаєте. Якщо не знаєте – читаєте попередній параграф, словник, шукаєте в Інтернеті. Рухатись далі не варто, поки не розумієте змісту поточного матеріалу.

Переплетення

Не потрібно сидіти над одним предметом/завданням/темою надто довго. Варто перемикатись між діяльностями і способами мислення. Тільки не надто часто – тут допоможе метод "помідора". Спробуйте чергувати зосередженість та розсіяну увагу, вивчення різних предметів та різних видів завдань: точні задачі та творчі проєкти.

Конкретні приклади

Не просто читайте/слухайте, а шукайте приклади. Якщо в підручнику/уроці вже є приклади/ілюстрації, то шукайте власні. Прикладами можна ділитись. Наприклад, на дошці Padlet. Шукайте, чим це пригодиться в житті.

Подвійне кодування

Отриману інформацію потрібно зафіксувати в іншій формі, ніж отримали. Тобто почули/прочитали: зробіть конспект, таблицю, схему, інфографіку (Canva та інші). Тренуйтесь і робити зворотнє – будувати зв'язну розповідь за цими графічними образами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителька з Рівного розробила гральні карти для вивчення української мови.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
викладач школа
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