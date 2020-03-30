Вчителька інформатики в ліцеї "Сихівський" у Львові Оксана Пасічник опублікувала шість стратегій ефективного навчання школярів під час карантину.

Як написала жінка на Facebook-сторінці, все більше педагогів і батьків починають розуміти, що проблема дистанційного навчання не в технологіях, а в недостатньому розумінні того, що навчити неможливо. Школярам потрібно самим хотіти навчитися, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Пасічник наголосила, що мало прочитати наданий в школі текст або прослухати відеоурок. Тому вчителька опублікувала інформацію про те, як ефективно організувати навчання дітям.

Як організувати навчання на карантині: вчителька опублікувала стратегії АиФ-Украина

Розподіл у часі

Варто розподіляти навчальну діяльність відносно рівномірно: не один день перед заліком намагатись опрацювати всі теми, а поступово, щотижня/щодня. При цьому слід постійно повторювати/актуалізувати попередній матеріал після перерви. Дуже важливо не просто перечитувати/переглядати повторно, а пригадувати.

Вам буде здаватись, що так складніше, ніж сісти і за один раз все вивчити. Це справді складніше, але лише так можна щось вивчити. Тому розпорядок дня і стратегічне планування відповідно до поставлених цілей – дуже важливі.

Пригадування

Потрібно не перечитувати/переглядати матеріал повторно, а намагатись пригадати. А тоді звірити, чи правильно виходить. Можна проходити тести (Classtime і Learningapps). Щоб перевіряти себе можна створювати флеш-картки (Quizlet і Studystack). Коли переконались, що вивчили, – відкладайте картку і зосереджуйтесь на тих, що залишились. Для експерименту можете спробувати фіксувати, скільки карток вивчили з першого разу, другого або третього.

Українська вчителька опублікувала шість стратегій навчання дітей на карантині Запорізька обласна державна адміністрація

Заглиблення

Під час перегляду відео постійно аналізуйте, як це пов'язано з тим, що ви вже знаєте. Якщо не знаєте – читаєте попередній параграф, словник, шукаєте в Інтернеті. Рухатись далі не варто, поки не розумієте змісту поточного матеріалу.

Переплетення

Не потрібно сидіти над одним предметом/завданням/темою надто довго. Варто перемикатись між діяльностями і способами мислення. Тільки не надто часто – тут допоможе метод "помідора". Спробуйте чергувати зосередженість та розсіяну увагу, вивчення різних предметів та різних видів завдань: точні задачі та творчі проєкти.

Конкретні приклади

Не просто читайте/слухайте, а шукайте приклади. Якщо в підручнику/уроці вже є приклади/ілюстрації, то шукайте власні. Прикладами можна ділитись. Наприклад, на дошці Padlet. Шукайте, чим це пригодиться в житті.

Подвійне кодування

Отриману інформацію потрібно зафіксувати в іншій формі, ніж отримали. Тобто почули/прочитали: зробіть конспект, таблицю, схему, інфографіку (Canva та інші). Тренуйтесь і робити зворотнє – будувати зв'язну розповідь за цими графічними образами.

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