Як організувати день дитини під час карантину: психологиня дала поради

Під час карантину батькам порадили створити графік для дітей, який задовольняв би не тільки молодших, а й всіх членів сім'ї. При цьому важливо зберегти структуру і дисципліну вдома.

Про це в ефірі програми "Ранок на 24 каналі" розповіла дитяча психологиня Дар'я Селіванова. За її словами, слід підготувати дитину до переходу в іншу діяльність, щоб їй було простіше.

"Зараз ми живемо в такий час, що неможливо зважати виключно на інтереси дитини, якщо вони відрізняються з інтересами батьків. І важливо графік так оптимізувати, щоб він задовольняв всіх членів сім'ї, і не лише дітей", – пояснила Селіванова.

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Психологиня зазначила, що варто зважати на різний вік дитини. Для молодших принциповіше дотримуватись однакового графіка. Старші діти – є мобільнішими.

"Діти дуже швидко пристосовуються до змін, якщо, звісно, батьки готові займатися переформатуванням графіку", – додала Селіванова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологиня порадила тихі ігри, щоб не збожеволіти під час карантину з дітьми.

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