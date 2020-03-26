В Україні педагоги під час карантину мають отримувати виплати у розмірі середньої зарплати або за тарифікацією.

Як повідомили у Профспілці працівників освіти, зарплата вчителям, які працюють у декількох школах чи інших закладах освіти, виплачується у розмірі, визначеному за тарифікацією, незалежно від форми роботи (дистанційно, за гнучким графіком тощо).

"Місячна заробітна плата педагогів визначається шляхом множення ставки на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року", – йдеться в повідомленні.

Як оплатять роботу вчителів під час карантину: з'явилося роз'яснення Профспілка працівників освіти і науки України

Якщо в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин,оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації. Проте вчитель повинен виконувати іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи – час простою не з вини працівника оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки.

У школі є й працівники, які виконують педагогічну роботу в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці. У випадках, коли вони виконують свою роботу в умовах віддаленого доступу чи за якоюсь іншою формою, то за цю роботу виплачується заробітна плата відповідно до укладеного трудового договору.

Як оплатять роботу вчителів під час карантину: з'явилося роз'яснення Місто

Якщо ж заклад освіти чи установа під час карантину не працює, тоді за працівниками зберігається заробіток. Зарплата на всіх місцях роботи враховується при обчисленні середнього заробітку: вчителям, які працюють у декількох закладах освіти, педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів, медичним працівникам дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, а також для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, закладів дошкільної освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОН дали відповідь, що буде із ЗНО та вступною кампанією через продовження карантину.

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