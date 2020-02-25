Як обрати університет в Україні: експерт назвав головні умови

Освітній експерт Іван Примаченко заявив, що абітурієнту слід звертати увагу на середній прохідний бал в університеті та на конкретній спеціальності за попередні роки. Чим вища конкуренція за місце, тим освіта може бути якісніша.

Як розповів він в інтерв'ю Gazeta.ua, також варто дізнатися, чи співпрацює університет із роботодавцями, має з ними спільні проєкти і програми стажувань, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Важливо, щоб лекторами були професіонали своєї справи, особливо, якщо це іноземні професори чи просто науковці. Тоді стає зрозуміло, що заклад цінують на міжнародній арені", – наголосив Примаченко.

Експерт зазначив, що не варто йти в слабкий університет, якщо на ЗНО набрав малу кількість балів. Краще підготуватися і спробувати свої сили через рік.

За його словами, щоб дізнатися правдиву інформацію про університет, слід поспілкуватися з нинішніми студентами або випускниками останніх років. Також можна знайти неофіційну сторінку вишу, де проконсультують щодо навчання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу в 2020 році.

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