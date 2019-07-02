Як обрати спеціальність і виш? Для українських вступників розробили цікавий тест

Аналітичний центр CEDOS спільно з Міністерством освіти та науки України розробив тест для вступників, який допоможе визначитись зі спеціальністю та закладом вищої освіти.

Як розповіла на брифінгу щодо старту вступної кампанії міністр освіти та науки Лілія Гриневич, такі поради полегшать вирішення питання щодо вибору професії, пише Укрінформ.

"Треба добре подумати перед тим, як визначатися, до якого закладу вищої освіти ви будете подавати документи. Тому розроблені відповідні поради для абітурієнтів. Фактично вступнику потрібно пройти невеличкий тест. Тоді стає зрозумілішою ситуація, як обрати спеціальність і відповідний вищий навчальний заклад", – повідомила головна педагогиня країни.

Тест доступний на сайті CEDOS. Він складається з декількох частин: вибір спеціальності, університету, а також можливості навчання за кордоном.

Вступна кампанія-2019 www.rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр освіти та науки Лілія Гриневич розповіла, що активна фаза вступної кампанії в Україні триватиме весь липень 2019 року.

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