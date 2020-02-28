Як обрати майбутню спеціальність: експерт дав поради абітурієнтам

Освітній експерт Іван Примаченко порадив одинадцятикласникам, які не знають, який фах їм обрати, відвідувати багато семінарів, літніх таборів, проєктів. Це дозволить зануритися в різні професії.

Як розповів освітянин, вступнику найкраще вибрати широку спеціальність. Пізніше він зможе перекваліфікуватися і вивчати конкретний напрямок у цій професії, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Gazeta.ua.

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"Студенту потрібно буде вивчити те, що даватимуть у перший рік в університеті та зрозуміти, чи йому це подобається. Бувають такі професії, на які претендує неймовірно велика кількість осіб, однак така спеціальність справді цікава і в майбутньому дає можливість отримати чудові умови праці, велику зарплатню та кар'єрний ріст", – наголосив Примаченко.

За його словами, варто оминати занадто популярні сфери, як право чи економіка. Люди часто бачили ці професії ідеальними. Проте воно абсолютно не відповідало тому, чим в реальному житті займаються ті ж юристи чи економісти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як обрати університет в Україні.

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