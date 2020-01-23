Як обрати гурток для дитини: українська психологиня дала поради

Членкиня Професійної Асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг порадила під час вибору гуртка звернути увагу на вік і рівень розвитку дитини, а також її бажання відвідувати заняття без тиску дорослих.

Як розповіла експертка "УП.Життя", дитині важко одразу обрати самостійно напрямок, яким хоче займатися, тому слід багато пробувати та експериментувати з гуртками.

"До 10 років дитина лише шукає себе та форму свого захоплення. З 12 років вже можна включати внутрішню мотивацію на те, щоб дитина займалась однією справою і намагалась досягти успіху", – пояснила психологиня.

За її словами, якщо дитина зацікавилась якимось спрямуванням, є сенс відвідати кілька пробних уроків з різними напрямами.

Мама двох доньок Ксенія Рожак-Литвиненко розповіла, що її дівчата ходять в дитсадок і відвідують додаткові заняття англійською та хореографією. Це створює додатковий тиск на дитину.

"При виборі гуртка, перш за все, мені було важливо зацікавити дітей. Вони змалку проявляли інтерес до танців. Заняття хореографією тривають 1-1,5 години і проходять тричі на тиждень. Обираючи, шукала різні можливості в межах нашого району проживання, зважаючи на логістику", – додала мати.

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