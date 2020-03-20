Як не збожеволіти під час карантину з дітьми: психологиня порадила тихі ігри

Дитяча психологиня Світлана Ройз назвала цікаві тихі ігри для батьків, які чутливі до шуму та гучних звуків.

Експертка на Facebook-сторінці написала, що багато дітей до шести років не вміють контролювати гучність мовлення.

Ройз проконсультувалася з нейробіологом Катериною Винник та назвала тихі ігри, які вже встигла випробувати на практиці:

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Пульт управління. На подушечках пальців дитини малюємо фломастером "кнопку гучності". Наприклад, на вказівному пальчику – червоним кольором ставимо крапку – голосніше, на безіменному – синім кольором – тихіше. Тренуємося, пропонуємо сказати слово, наприклад, "мама", або ім'я дитини, натискаємо кілька разів на пальчик – дитина говорить слово в залежності від "кнопки" і кількості "кліків" голосніше-тихіше. Доводимо до найбільшої гучності, а потім, зупиняємо на потрібній. Коли дитина знову буде говорити голосніше, посміхаючись, доторкаємося до її "кнопки", або просимо, щоб вона сама доторкнулася. Гра в "шпигунів", в мишок і кота. Мишка повинна тихенько, беззвучно пробратися і щось заздалегідь продумане у кота схопити. Диригент. змахує рукою вгору – це сигнал інструментів "грати голосніше", рукою вниз – знижуємо гучність, збираємо руку в кулак – мовчання. Даємо можливість дитині теж побути диригентом. Букви в рядок. Від маленької до величезної. І навпаки, від величезної, до маленької. Просимо дитину дивитися на літери, вимовляти звук, підвищуючи або знижуючи гучність (чим менше буква, тим тихіше звук і навпаки). Кожні кілька годин – 2 хвилини тиші. Призначаємо дитину головною. Коли задзвенить будильник, вона подає всім сигнал – "Слухаємо тишу". Шепотуньки. Розмови в родині тільки пошепки. Ваза. Складаємо всі гучні голоси. Коли хочеться сказати голосно, свій голос потрібно "взяти" з вази. Опера. У родині не говорять, а співають. Перетворення. Говоримо, як маленькі ліліпутики, мишки або мурашки, а потім, як велетні або слони. Мовчанка. Хто перший скаже слово, той програв.

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