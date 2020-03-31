Як не розвалити шлюб на карантині: університет запропонував безкоштовні консультації

Цюрихський університет (Швейцарія) запропонував безкоштовні онлайн-консультації для сімейних пар, які опинилися в замкнутому просторі вдвох на карантині.

Як йдеться на сайті вишу, під час навчання звертатимуть увагу на підвищення ефективності спілкування між партнерами, адже саме це страждає першим в стресових ситуаціях, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Мета програми полягає в тому, щоб допомогти парам зміцнити свої стосунки в ситуації стресу шляхом посилення взаємної підтримки", – розповіли в університеті.

Як не розвалити шлюб на карантині: виш запропонував безкоштовні консультації 1NEWS.COM.UA

Терапія також спрямована на те, щоб нагадати, що цінність міцних партнерських стосунків полягає не тільки в самих стосунках, але і в загальній користі для здоровʼя і добробуту, яку вони приносять.

Спочатку парам пропонується пʼятигодинний вступ. На онлайн-тренінгах наводитимуть відеоприклади, щоб проілюструвати розв'язання проблем, пов'язаних із комунікацією. Той, хто має потребу в конкретніших порадах, можуть замовити особисту консультацію з коучем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії університет почав проводити лекції в Minecraft через коронавірусний карантин.

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