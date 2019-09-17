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Як навчити школярів фінансової грамотності: поради психологів

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Більшість психологів рекомендують поступово привчати дитину самостійно розпоряджатися грошима. Проте великі суми давати школярам не слід, щоб не провокувати інших дітей.

Дитячий і сімейний психолог Лілія Алексєєнко розповіла, що дитина бачить, як батьки розпоряджаються грошима, і хоче їх наслідувати, пише EtCetera.

"У підлітковому віці мотивація змінюється: дитині хочеться "бути як всі" і не виглядати білою вороною на тлі однолітків, яким батьки дають гроші на дрібні витрати. До цього часу для неї вже стає важливою сама можливість щось купити", – розповіла психолог.

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За її словами, навик розпоряджатися грошима буде необхідний у дорослому житті, і краще почати формувати його в дитинстві. Але давати дитині його перші кишенькові гроші батькам варто тільки в тому випадку, якщо вона розуміє, навіщо вони потрібні.

"Щоб дитина зрозуміла, як потрібно правильно витрачати гроші, відправте її в магазин за покупками. Нехай вона побачить, скільки коштують продукти, розрахує гроші і принесе здачу", – додала Алексєєнко.

Психолог Алла Волощук вважає, що важливо батькам дозволяти дитині самостійно планувати, як вона витратить свої гроші. Вона повинна придбати власний досвід, навіть негативний. Постарайтеся не критикувати її, а пояснювати, як правильно вибирати речі і розраховувати гроші.

Дитина

Дитина

Народна правда

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Тема
Батьки і діти
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школа діти
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