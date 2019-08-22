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Як мотивувати школяра правильно харчуватись: опубліковано поради

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Достатня кількість поживних речовин і правильна культура харчування вбережуть дитину від численних хвороб та зроблять її бадьорішою і уважнішою.

Як пише Центр громадського здоров'я України, школярі починають частіше відмовлятись від сніданків і вживати некорисну їжу: фаст-фуд, некорисні снеки та солодощі.

Тому фахівці радять акцентувати увагу на овочах і бобових. Вони складають майже половину об'єму денного раціону.

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"Стежте, щоби дитина щодня вживала фрукти та ягоди (близько 1/6 від об'єму денного раціону). Включайте молочні та кисломолочні продукти, у невеликих порціях вживайте цільнозернові продукти, насіння та горіхи", – йдеться в повідомленні.

Батькам радять три рази на тиждень готувати дитині рибу та м'ясо (птицю та кролика). Також слід зменшити в раціоні кількість солі та цукру: для дітей 2-3 г на добу, для підлітків менше 5 г.

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Важливо стежити за водним балансом школяра: дитина має отримувати достатньо рідини і пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги.

"Пам'ятайте, що сік, компот, морс, солодкий чай, кава, какао не заміняють чисту питну воду", – додали фахівці Центру громадського здоров'я.

Здорове харчування

Здорове харчування

Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман показав меню "Нового шкільного харчування".

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Теми
школа живлення
Місце
Україна
Теги
школа діти харчування Центр громадського здоров'я
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