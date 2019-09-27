Як мотивувати дитину навчатись: названо головні способи

Батькам варто мотивувати дитину до навчання через власний приклад, спільну діяльність або розробити систему заохочень.

Буває, що негативне ставлення до школи розвивається через нелюбов до одного предмету. Дитина не любить читати – влаштовуйте домашні літературні вечори, терпіти не може математику – придумайте жартівливі завдання, пише Наша мама.

"Подумайте, чим цікавиться дитина. І використовуйте ці знання для підвищення мотивації. Наприклад, спогади про спільні подорожі можна "прив'язати" до природознавства або географії. Захоплення книгами про Гаррі Поттера – до вивчення англійської", – йдеться в повідомленні.

Можна забезпечити дитині перебування в здоровому інформаційному середовищі: клуби за інтересами, спортивні секції, гуртки. Пізнавальна діяльність не повинна обмежуватися школою.

Батькам варто показати дитині, яку радість може доставляти отримання нових знань.

"Розробіть систему заохочень за гарне навчання. При цьому не варто звертати увагу тільки на оцінки. Самостійно написана доповідь на "четвірку" не гірше, ніж "п'ятірка" за проект, над яким пів ночі працювали батьки", – йдеться в повідомленні.

Дитина UkrMedia

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